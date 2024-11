Gaeta.it - Sentenza storica a Milano: Wind Tre obbligata ad assumere 226 lavoratori disabili

La recente decisione del giudice del lavoro di, Cecilia Stefanizzi, ha sancito un importante traguardo per idel settore delle telecomunicazioni.Tre, gigante del settore, è stata condannata ad integrare nel proprio organico 226, stabilendo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo afferma la sigla sindacale Fp Cgil, rilanciando un caso che si protraeva da anni e riguardava principalmentecontà.Il significato dellaper iLasi presenta come un simbolo di giustizia sociale e battaglia sindacale. "A tutti sembrava impossibile che 226potessero ottenere giustizia contro una multinazionale, un po' come il famoso racconto di Davide e Golia. Ma noi abbiamo sostenuto questa causa sin dall'inizio, affrontando e superando vari ostacoli," hanno dichiarato Andrea Gattuso, segretario generale Fp Cgil Palermo, e Michele Morello, coordinatore del settore per la stessa sigla.