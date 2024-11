Anteprima24.it - Questione Czeta, San Giorgio Protagonista: “Amministrazione Ricci eviti populismi, nostra azione è a tutela dei cittadini”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il Gruppo Consiliare “San” – ricordano con una nota i consiglieri Bocchino, Rinaldi e Bruno – ha presentato interrogcon risposta scritta con a tema “Il rispetto del capitolato d’appalto da parte dellaS.p.A., sulle carenze del servizio erogato e sul deposito degli automezzi in località Monterone”, in data 8 Ottobre 2024, acquisita con protocollo n.15914 in data 9 Ottobre 2024 dal Comune di Sandel Sannio”.“Come da vigente Regolamento del Consiglio Comunale – spiegano – la risposta scritta all’interrogsarebbe dovuta arrivare al primo Consiglio Comunale utile, che si è tenuto in data 14 Ottobre 2024.Durante tale seduta di Consiglio Comunale allarichiesta di ricevere la risposta scritta alla suddetta interrognon è stato dato seguito, se non attraverso una risposta in forma orale formulata dall’Assessore all’Ambiente, Giacomo Zampetti, che rassicurava sul fatto che sarebbe arrivata a breve e non specificando nella maniera più assoluta nel successivo Consiglio Comunale, altrimenti ciò avrebbe causato la veemente rimostranza del nostro Gruppo Consiliare.