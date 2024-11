Papa a G20 | fondi per fame non a guerre

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.18 "Sono necessarie una visione e una strategia a lungo termine per combattere la malnutrizione". Così ilin un messaggio al G20, in cui chiede di "riorientare idestinati alle armi per affrontare lae promuovere lo sviluppo dei Paesi più poveri". "Chi causa lacommette indirettamente un omicidio",dice Francesco."C'è cibo a sufficienza per tutti,ma distribuito in modo ineguale. Laè criminale,il cibo è un diritto inalienabile".Chiede al G20 di "trovare strade per una pace duratura in tutte le aree"