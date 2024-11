Gaeta.it - L’Aquila ricorda le vittime della strada con una cerimonia toccante

Facebook WhatsAppTwitter Un’importantesi è svolta ieri a, dedicata alla commemorazione delledegli incidentili. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e familiari dei giovani deceduti a causa di questo dramma, testimoniando la forte sensibilitàcomunità verso una problematica che colpisce molte famiglie. In un’atmosfera di memoria e rispetto, i presenti hanno reso omaggio ai loro cari lungo il sentiero che porta a Madonna Fore.Un’opera simbolica per leLungo il percorso di commemorazione, nel 2021 è stata installata un’opera in ferro battuto che rappresenta le ali di un angelo, un tributo vivo ai giovani Giuseppe Magnifico e Tiberio Giorgi, tragicamente scomparsi in incidentili. Questa scultura, oltre a essere un richiamo visivo, rappresenta un forte simbolo di speranza e ricordo, un richiamo all’umanità e alla fragilitàvita.