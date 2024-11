Sport.quotidiano.net - La Fortitudo volta pagina. Cagnardi, ecco l’esonero. Tedeschi torna presidente

La domenica della s. E’ stata una giornata intensa che delinea il presente e il futuro della, quella appena trascorsa. Da un lato arriva la conferma di Stefanoalla guida della società, dall’altra la conferma del(nell’aria ormai da giorni) di coach Devisin attesa della nomina ufficiale, forse già oggi del suo successore. Ma andiamo in ordine, il primo passo ieri mattina è stata la conferma di Stefanoalla presidenza dellaPallacanestro. La sconfitta-scempio di mercoledì a Desio contro Cantù aveva portato alle dimissioni deldellae alla riunione di soci convocata per sabato mattina da Davide Malagutidella Sportingholding e azionista di maggioranza relativa, proprio alla vigilia della trasferta di Cividale del Friuli, dove purtroppo è arriva la quarta sconfitta consecutiva, la settima in 11 partite giocate in campionato.