Sport.quotidiano.net - Bagnaia vince, ma Martin vola sul mondo

Piange e si batte le mani sul casco, mentre il muretto e il box esplodono insieme a quello sventolìo della bandiera a scacchi che saluta il suo terzo posto. Ha vinto, è vero, e anche Marquez è già passato, ma per Jorgequella bandiera a scacchi significa solo e soltanto una cosa: è lui il campione del2024. Piange e poi ride, lo spagnolo della Ducati Pramac. E mentre riscrive la storia della MotoGp – primo pilota are il titolo con un team satellite (l’ultimo era stato Rossi, nel 2001, ma quella era ancora la classe 500) –, si lascia travolgere da una festa esagerata. "Sono choccato. Sono felice. Non so dire come mi sento – grida –. Ho fatto gli ultimi giri piangendo. Quasi non potevo guidare. Ho sofferto, lottato, ho voluto a tutti i costi questo Mondiale. Devo dire grazie alla mia famiglia, alla mia ragazza, Maria, al team, a Paolo Campinoti (il numero uno del team Pramac ndr), a Gino Borsoi con cui abbiamo costruiro questo risultato.