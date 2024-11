Ilnapolista.it - Maignan il leader introverso, se critica i suoi compagni tutti lo ascoltano e lo rispettano (Rmc Sport)

Leggi su Ilnapolista.it

Mike, un. Il portiere del Milan è molto amato dai tifosi rossoneri, ma anche da quelli della nazionale francese, che considerano l’estremo difensore uno degli assi portanti di una squadra al momento in crisi.un, uno dei pochi della Francia a salvarsi in questo momento di crisiRmcracconta la personalità del portiere rossonero:Questa domenica sera a San Siro, Mikesarà nello stadio della sua squadra, il Milan. Per più di tre anni, è diventato il guardiano della porta rossonera, adorato dai tifosi sia per le sue prestazioni che per il suo atteggiamento. E’ uno dei pochi della nazionale francese a mantenersi costante; avrebbe potuto fare meglio su alcuni gol subiti, ma ha fatto 15 clean sheets in 27 partite. Eccellenti le sue prestazioni durante Euro 2024,ha conquistato i tifosi francesi, come quelli del Milan; agli italiani piacciono i giocatori come lui, giocano bene e parlano poco.