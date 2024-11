Tutto.tv - Chi sarà smascherato nella nuova puntata de “La Talpa”?

Domani, lunedì 18 novembre, Canale 5 accoglie in prima serata un nuovo emozionante appuntamento con “La– Who is the Mole”, il format crossmediale condotto da Diletta Leotta. Il programma, che combina modalità di racconto differenti per tv lineare e streaming on demand su Mediaset Infinity, si prepara a offrire una serata ricca di tensione e colpi di scena.Su Mediaset Infinity, i fan possono già immergersi nelle anticipazioni della terzagrazie a “LaDetection”, una serie di contenuti esclusivi che esplorano i dettagli dell’investigazione. Questo innovativo approccio crossmediale permette al pubblico di vivere un’esperienza interattiva e anticipare i momenti più attesi della serata. Prove estreme e tensioni crescenti tra i concorrentiDopo l’eliminazione di Marco Melandri, la competizione si fa ancora più intensa.