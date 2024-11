Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Fiorentina riscatta Yacine Adli: quanto incassa Cardinale?

Leggi su Dailymilan.it

, lanon perde tempo e adesso il riscatto disembra davvero cosa fatta:, si va avanti! Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni, adesso è arrivata anche la conferma da parte della Gazzetta dello Sport: il centrocampista franco-algerino ha convinto la dirigenza dei viola, che adesso starebbe definendo le operazioni per attuare il riscatto del giocatore, che è ancora di proprietà del. Grazie alle sue caratteristiche, lariesce, infatti, a rendersi imprevedibile e aggressiva sottoporta.Ecco che, quindi, la permanenza del classe 2000 a Firenze sembra ormai cosa fatta. La domanda che, però, interessa da vicino i tifosi rossoneri e non solo è: maGerrydal riscatto del giocatore in questione? Sono ben 10 i milioni di euro che finiranno nelle casse del patron rossonero.