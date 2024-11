Atp Finals Torino 2024 Sinner e il trionfo in casa | Fritz l’ultimo ostacolo

Leggi su Sportface.it

È il gran giorno della finale a, dove si assegna il titolo delle Nitto ATPin quello che una volta veniva definito ‘Master’. Da un lato della rete, per il secondo anno consecutivo, troviamo Jannik. Dall’altro, invece, non c’è questa volta Novak Djokovic, trionfatore della passata edizione, ma bensì Taylor. Allenon è pratica inusuale ritrovare nell’atto conclusivo della competizione due giocatori che si sono già affrontati nella fase di round robin. Era accaduto dodici mesi fa, quando il tennista di Sesto Pusteria riuscì a sconfiggere il serbo nel girone, salvo poi arrendersi la domenica successiva. Anche questa volta Jannikarriva all’appuntamento forte di un incontro vinto pochi giorni prima con il punteggio di 6-4 6-4 contro un’ottima versione di, ma pur sempre non sufficiente per poter impensiere l’attuale numero uno al mondo, sempre chirurgico nel trovare l’allungo nel momento più opportuno.