Acciaio ricavi in calo | ma le aziende bergamasche resistono

Pur in una situazione di rallentamento generalizzato del comparto, i numeri dell’bergamasco restano “pesanti”.È quanto emerge dall’analisi “Bilanci d’2024”, lo studio di siderweb che indaga in chiave strategica e prospettica i risultati economico-finanziari della filiera siderurgica. Dal report emerge infatti come nel 2023, nonostante un leggerodel fatturato complessivo (da 4,85 a 4,77 miliardi, per un -1,61%), le 87del settore presenti sul territorio orobico ed entrate a far parte dello studio abbiano fatto registrare un netto aumento sia del valore aggiunto (da 830 milioni a 1,1 miliardi, per un +33,1%) che dell’EBITDA (da 491 a 727 milioni), per un totale attivo in lieve incremento (+2,65%), da 3,73 a 3,82 miliardi.Numeri, questi, in controtendenza a quelli rilevati a livello nazionale, che evidenziano come il 2023 sia stato un anno di sostanziale rallentamento per la siderurgia italiana, reduce da un “biennio magico” che le aveva permesso di rafforzare la propria situazione economica complessiva.