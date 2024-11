Lazio dal Senegal | Boulaye Dia negativo alla malaria

Leggi su Sportface.it

Secondo il sito sportivoese wiwsport.com, l’attaccante dellaDia è risultato. Il giocatore, in ritiro con la sua nazionale, era stato costretto a rimanere a Dakar e saltare la gara col Burkina Faso ed era stata la stessa Federazione a parlare di. Ma gli esami a cui è stato sottoposto oggi avrebbero dato esito. Dia – che oggi compie 28 anni – potrebbe dunque tornare a disposizione per la sfida di martedì contro il Burundi nella sesta e ultima giornata delle qualificazioniCoppa d’Africa. Una notizia, se confermata, importante per il, ma anche per lache aspetta presto a Formello uno dei giocatori più preziosi di questo inizio di stagione. Dia ha realizzato sei gol in stagione con la maglia biancoceleste e altri due con la Salernitana in Coppa Italia.