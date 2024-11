Lanazione.it - Il miglior gelato d’Italia è fiorentino: Lavinia Mannucci trionfa con la sua crema

Firenze, 16 novembre 2024 – Ild'Italia parlae si può gustare solo in riva all’Arno. È stata infattidella Gelateria Caminia di Firenze are nella terza edizione della Coppa Italia di gelateria, salendo sul gradino più alto del podio dell’ambita competizione organizzata dall'Associazione Italiana Gelatieri (Aig) e programmata all'interno della XI edizione di Excellence Food Innovation, che si è svolta dal 14 al 16 novembre presso lo stadio Olimpico di Roma. La gelateria fiorentina ha prevalso con unaantica fiorentina. La competizione è avvenuta in due fasi: la prima è stata la fase di selezione a tappe, in diverse regioni italiane, e la seconda ha riguardato la semifinale con 25 gelatieri e la finale con 5 sfidanti. Al secondo posto si è classificato Yuri Dal Pos della 'Dolce Capriccio Gelateria Artigianale' di San Vendemiano (Treviso) mentre il terzo posto è andato a Francesco Sottilaro del 'Bar Pasticceria Boccaccio' di Cannitello a Villa San Giovanni (Reggio Calabria).