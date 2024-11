Gaeta.it - Gianni Amelio candidato alla presidenza del Centro Sperimentale di Cinematografia: la richiesta delle associazioni di autori

Facebook WhatsAppTwitter Leitaliane dihanno ufficializzato la loro proposta per ladeldi, indicandocomeideale. Questaè stata inoltrata tramite una lettera indirizzata al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La scelta dievidenzia la necessità di un dialogo profondo tra le istituzioni e il settore cinematografico, per garantire una guida che possa sostenere le nuove generazioni di filmmaker.Le dimissioni di Sergio CastellittoLa lettera inviata al ministro della Cultura arriva a seguitodimissioni di Sergio Castellitto dal ruolo di presidente del Csc. LeAnac, 100, Wgi, Aidac e Air3 hanno espresso gratitudine per il lavoro svolto da Castellitto, sottolineando l’importanza di avere un successore che possa continuare a costruire un ponte tra la scuola di cinema e il mondo professionale.