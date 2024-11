Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, puntate italiane: Greta accusata di furto

Bergmann sarà nell'occhio del ciclone nel corso dei prossimi episodi italiani did'. La giovane cuoca, infatti, dovrà difendersi da una gravissima accusa che la manderà completamente in crisi. Ricordiamo che la ragazza, di recente, ha iniziato a lavorare al Fürstenhof dove ha ritrovato il suo ex fidanzato, Noah. I due si sono riavvicinati e hanno deciso di tornare insieme., proprio quando sarà felice e soddisfatta della sua vita lavorativa e sentimentale, dovrà fronteggiare l'arrivo in hotel di Otto von Arnsberg, ex compagno di collegio di Noah. Il giovane non faceva che bullizzare il figlio di Alexandra e, per aiutare il suo amato, fece accusare Otto di, nonostante fosse innocente.Von Arnsberg che, a quel punto, fu espulso dalla scuola e addirittura ripudiato dalla propria famiglia.