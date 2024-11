Gaeta.it - Sventata truffa “genitoriale” in tabaccheria: operaio di Cremona blocca trasferimento di mille euro

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha avuto luogo a, dove una signora è stata sottratta da unaben congegnata mirata a raggirare genitori e nonni. La donna, spinta da un messaggio apparentemente inviato dal figlio, si è recata in unaper effettuare una ricarica di. Grazie alla perspicacia della tabaccaia, laè stata fermata in tempo. La tabaccaia ha notato incongruenze nel codice fiscale rispetto al nome e cognome indicati nel messaggio, impedendo così ildi fondi.Dettagli dell’episodio aLa signora, all’oscuro delle insidie del mondo virtuale, ha ricevuto un messaggio da un numero privato. Il testo sembrava autentico, tanto che conteneva anche il codice fiscale del figlio. Tuttavia, la tabaccaia ha colto il momento giusto per fermare l’operazione, dando il via a una rapida verifica.