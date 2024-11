Anteprima24.it - Stati generali dell’agricoltura: si apre con De Luca

Tempo di lettura: 3 minutiSarà presente il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, all’incontro di chiusura degliin Irpinia, promossi dalla Regione Campania, dalla Commissione Agricoltura della Regione Campania e dalla Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro. L’appuntamento con il Governatore è in programma per il prossimo 22 novembre ad Avellino. L’iniziativa avrà inizio lunedì, 18 novembre, al Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano. Previste altre due giornate di lavoro, dedicate alle singole filiere produttive, presso l’Auditorium del Polo Giovani, in via Morelli e Silvati, ad Avellino.Si comincerà lunedì 18 novembre, con inizio alle ore 9.30, presso la Sala degli Arazzi dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano, con una giornata di ascolto delle organizzazioni di categoria, associazioni, consorzi ed enti territoriali, alla presenza del Presidente della Commissione Agricoltura Maurizio Petracca, del Direttore Generale per le Politiche Agricole della Regione Campania Maria Passari e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.