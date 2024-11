Fiumicino, blitz notturno della guardia costiera in un centro all’ingrosso

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 15 novembre 2024- Proseguono i controllisulla filiera dei prodotti ittici.Unquello di oggi ad opera dei militari“capitolina” in un grandedell’hinterland romano, proprio quando ferve l’attività di distribuzione a favore degli operatori al dettaglio del territorio.I risultati-un verbale amministrativo di 1.500 euro e sequestro per mancata tracciabilità di una partita di pesce, trafresco e congelato, di circa 750 chili;–un ulteriore verbale amministrativo di 2000 euro e altro sequestro di prodotto ittico di circa 275 chili permancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP.Dicono dalla Capitaneria: “Siamo impegnati in un’importante azione su un vasto territorio, per tutelare il consumatore e quegli operatori di settore che svolgono correttamente il loro lavoro, evitando che ingenti quantità di prodotti ittici possano arrivare sulle nostre tavole privi dei controlli che ne certifichino la provenienza e la salubrità”.