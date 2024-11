Ilfattoquotidiano.it - Cop29, a Baku il nodo irrisolto dei finanziamenti miliardari alla transizione dei paesi in via di sviluppo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ditutto ancora può accadere sul fronte della finanza climatica. Al centro dei negoziati, da giorni, non c’è solo il Nuovo Obiettivo Collettivo Quantificato (New Collective Quantified Goal, NCQG) inteso come un numero, ma anche tutto il sistema di distribuzione delle risorse. Finora molti meccanismi non hanno funzionato. Il nuovo obiettivo, infatti, deve sostituire quello dei 100 miliardi di dollari che iricchi avrebbero dovuto mobilitare ogni anno fino al 2020 (e poi fino al 2025).Questo finanziamento è imposto ddecisione del 2015 che ha adottato l’Accordo di Parigi, ma è stato raggiunto solo nel 2022 ed è comunque molto al di sotto delle necessità. Bilioni contro trilioni di dollari. A quanto debba ammontare il nuovo obiettivo, il quantum, lo stabiliranno i ministri nella seconda settimana di Cop, ma altrettanto importante, se non anche di più, è concordare la struttura e le regole del finanziamento.