Secoloditalia.it - Anpi al delirio paranoico: “Se girate il nuovo logo del Gran Sasso si vede la faccia di Mussolini”

La caccia alla simbologia fascista da parte degli occhiuti vigilanti dell’assume le connotazioni del: siamo alla ricerca delle simbologie subliminali. Non si spiega altrimenti la denuncia sollevata dall’Associazione nazionale dei partigiani contro ilturistico della Riviera del Gigante, che ritrae il.“Ruotando l’immagine deldi 90 gradi, la sagoma delsembra richiamare il profilo di Benito”, fanno sapere dall’. Per sostenere questa impressione, gli zelanti cacciatori di streghe hanno allegato un confronto visivo tra ile un profilo del Duce sollecitando le 7 amministrazioni della costa teramana che hanno approvato ila effettuare una modifica.al ridicolo suldelAlla nota dell’sulsi sono accodati Matteo Settepanella, presidente dell’Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943, e Luciano D’Amico, consigliere d’opposizione in Regione Abruzzo e candidato alla presidenza alle recenti elezioni, sconfitto contro il governatore Marsilio.