Rievocazione gladiatoria al Colosseo | Airbnb sotto accusa per la sua iniziativa culturale

Facebook WhatsAppTwitter La storicadegli scontri gladiatori viene proposta a Roma da, suscitando un acceso dibattito e polemiche riguardo alla legittimità di mescolare cultura e intrattenimento commerciale. Solo due date a maggio, in un evento esclusivo che promette di far rivivere le atmosfere del passato, sono state sufficienti per far scattare le critiche di alcuni esponenti della politica locale. Scopriamo i dettagli di questa.L’evento e la collaborazione con il Parco Archeologicoha lanciato un’esperienza unica ai suoi utenti: partecipare a rievocazioni storiche dei combattimenti gladiatori all’interno del. L’evento è previsto per il 7 e l’8 maggio, in orari dopo la chiusura al pubblico per garantire un’esperienza riservata. L’accordo prevede un contributo di 1,5 milioni di dollari a favore del Parco Archeologico per finanziare il progetto “Ilsi Racconta” e il rinnovo dell’esposizione permanente dell’anfiteatro.