Lettera43.it - «No Meloni Day», studenti in piazza al fianco dei precari per lo sciopero della scuola

Leggi su Lettera43.it

È stato indetto dal sindacato Anief, l’Associazione nazionale insegnanti e formatori, contro ilato lo, in programma il prossimo 15 novembre. Aldei docenti, per quello che sarà un nuovo «NoDay», ci saranno anche gli, pronti a manifestare. Il presidente di Anief Marcello Pacifico ha spiegato: «L’alto tasso dietà subìto dal personale scolastico Italiano, il continuo abuso dei contratti a termine, la perdurante discriminazione giuridica ed economica tra personale di ruolo eo, l’irragionevole gestione del reclutamento così come concordata dal precedente governo con lo stesso Pnrr». La manifestazione degli, invece, è stata organizzata dall’Uds al grido di «vogliamo potere».LEGGI ANCHE: È polemica sul bonus studente proposto da Fdi spendibile solo nelle scuole paritarieGlidurante una protesta a ottobre (Getty Images).