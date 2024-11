Ilgiorno.it - Mr. Savethewall arriva a Milano: la street art incontra i segni zodiacali

“Ogni artista, prima o poi, si confronta con il tema dello zodiaco”. E Mr., famosoartist comasco, lo ha fatto rimanendo fedele alla sua ricerca artistica con Astro Kiss Me, una collezione di opere serigrafie su carta ispirate ai 12che saranno esposte giovedì 21 novembre alle 18.30 negli spazi della Galleria Deodato Arte in via Nerino 1 a. Le opere, tutte inedite, rappresentano un percorso artistico che trasforma l’antica scienza dell’astrologia in pura espressione visiva, con l’iconico ranocchio Kiss Me. “Il progetto rappresenta per me il culmine di un percorso, iniziato con le spray can personalizzate e gli NFT del progetto Kiss Me 365”, spiega Mr.. “Astro Kiss Me è il mio modo di realizzare un sogno d’infanzia: creare un personaggio da fumetto che riflettesse il mio universo creativo.