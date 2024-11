Liberoquotidiano.it - Manovra/ Collatina (Egualia): «Via dal Ddl misure che rappresentano un attacco alla sostenibilità del comparto farmaceutico»

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Le richieste delle aziende dei farmaci fuori brevettovigilia dell'avvio dell'esame delle proposte emendative in Commissione BilancioCameraRoma, 14 novembre 2024 – «vigilia dell'avvio dell'esame in commissione Bilancio della Camera degli emendamenti presentatiLegge di Bilancio 2025 non possiamo non ribadire con forza la necessità di una profonda revisione dellepreviste nel DDL presentato al capitolo della farmaceutica, a partire dcancellazione della misura contenuta nell'art. 57, relativarevisione delle quote di spettanza sui prezzi delle industrie a vantaggio della distribuzione intermedia e individuando un percorso per abrogare il payback 1,83 % sulla spesa convenzionata versato alle Regioni».Questo l'appello di Stefano, Presidente di(associazione dei produttori di equivalenti biosimilari e value added medicines)vigilia dell'avvio dell'esame delle proposte emendative in Commissione BilancioCamera.