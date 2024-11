Ilgiorno.it - Il licenziamento beffa, si ammala per la sua mansione: l’azienda la mette alla porta

Sovico (Monza e Brianza) – Lavora in azienda da oltre vent’anni, è delegata sindacale della Fiom Cgil e si è vista riconoscere dall’Inail una malattia professionale che l’ha resa incompatibile con le mansioni fin qui svolte. Ora la ditta, dopo aver valutato lo spostamento in altri reparti compatibili con le sue condizioni, non avendo trovato soluzioni idonee, le ha comunicato l’intenzione di chiudere il rapporto di lavoro, non avendo la possibilità di ricollocarla altrove. È la situazione in cui si trova una dipendente della Beta Utensili, storica impresa di Sovico leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione. Di fronteposizione della ditta le Rsu interne e la Fiom Cgil hanno organizzato per oggi un’assemblea in sciopero in azienda alle 10 e un presidio fuori dai cancelli dello stabilimento di via Volta a partire dalle 11.