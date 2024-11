Lanazione.it - “Ha dedicato la sua vita alla Montagna”. È morto Marco Ceccarelli, titolare dell’impianto di risalita alla Doganaccia

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 14 novembre 2024 – Grave lutto per laPistoiese. Èa soli 51 annidi, nel comune di Abetone Cutigliano.era conosciutissimo nell’ambito del turismo invernale e non solo. Ne dà notizia il presidente del Consorzio Apm e della Società Abetone Funivie Rolando Galli. "La scomparsa dici addolora profondamente - afferma Galli - Hala sua, legandosi indissolubilmentee contribuendo a renderla quella meravigliosa realtà che è oggi. Ci mancherà molto. Con il suo lavoro ha sicuramente scritto un pezzo di storia di questi luoghi, aiutando a rifondare un intero contesto, rendendolo vivo e attrattivo"., sempre, aveva fondato il Parco avventura, con tre percorsi aerei tra gli alberi di varie difficoltà, per sperimentare divertimento ed equilibrio tra itinerari acrobatici adatti a tutte le età.