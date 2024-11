Unlimitednews.it - Gualtieri “Cessi la linea dei tagli, lo Stato si occupi di Roma”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “dovrà essere una città gioiosa e felice che guarda al domani”. Queste le parole del Sindaco di, Roberto, intervenuto a margine della presentazione del terzo rapporto alla città tenutasi presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. “Una sfida straordinaria che stiamo vincendo, con tante inaugurazioni come quella del 20 dicembre di Piazza Pia, e altri che faranno vedere come sarà ladi domani – esordisce– . Fin dal primo giorno abbiamo detto che questa città non andasse solo mantenuta e riportata a livelli di decoro adeguati, cosa che stiamo facendo rispetto a livelli di decoro disastrosi, ma anche trasformata profondamente. Questa trasformazione la stiamo realizzando con un grande piano di investimenti per una città più verde e vicina alle persone, soprattutto nelle periferie, anche per i cittadini di domani, le nostre bambine e bambini che devono essere al centro del nostro impegno.