ESCLUSIVA IN – Ravezzani | Oaktree-Inter strada giusta Napoli vittimismo latente

Fabio, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’vista-News.it. Un suo giudizio su, la polemica Conte-De Laurentiis-Marotta, un primo bilancio sulla proprietàe la strategia da adottare sul calciomercato sono stati tra i temi trattati., come giudica la partita dell’contro il? Quali giocatori l’hanno colpita in positivo e quali in negativo?L’l’ho vista da 6, da sufficienza. Ha fatto l’ma non ha esaltato. Non è la squadra bella, trascinante, frizzante e spumeggiante che abbiamo visto in tante partite, specialmente nella scorsa stagione. Mi sembra che l’in questo momento sia in un periodo un po’ mediocre del suo stato di forma. Ci sono giocatori che mi hanno impressionato un po’ di più, per esempio Barella e la difesa.