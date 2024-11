Mariani declassato in Serie B dopo Inter-Napoli | la decisione di Rocchi sul caso Anguissa-Dumfries

Leggi su Napolipiu.com

Il direttore di gara verrà temporaneamente retrocesso in cadetteriagli episodi contestati a San Siro Mauriziopaga il prezzo dei suoi errori in. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’arbitro verrà temporaneamente retrocesso inil contestato rigore assegnato per il contatto tra.LadisuIl designatore Gianlucaha redarguitoil giornola gara di San Siro. Unache conferma i dubbi sul rigore fischiato dall’arbitro durante.“Il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” inper il contatto «leggero»e che è stato redarguito anche dal designatore Gianlucail giornola gara del Meazza, verrà mandato un po’ inB.