Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-3, Champions League calcio femminile in DIRETTA: girandola di cambi da ambo le parti, si abbassa il ritmo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? Volèe mancina di Majri da sinistra su invito al bacio di Carpenter: a lato di poco.75? Buona costruzione di Corelli che crossa da destra e trova Giugliano dal limite: la numero 10 viene contrastata prima di toccare la sfera. Sugli sviluppi corner conquistato da Pandini ma evaporato per le giallorosse.72? Brutta soluzione di Giugliano, destro facile preda di Endler. Brava successivamente il capitano a ripiegare in difesa e spezzare il contropiede francese.71? Haavi rientra all’interno del campo a sinistra e viene atterrata da Gilles: punizione da posizione invitante.67? Doppi: Corelli rileva Greggi e Pandini prende il posto di Glionna. Nelfuori Egurrola e Chawinga per Van de Donk e Majri.67? Vaga in area il corner del: attenta a Ceasar a incassare la sfera nel solito traffico.