Gaeta.it - Libridine: il festival della lettura che coinvolgerà 40 librerie di Roma dal 22 al 24 novembre

Il festival Libridine, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, si propone di celebrare la lettura attraverso un ricco programma di eventi che si terranno dal 22 al 24 novembre in molte delle librerie della capitale e sua provincia. Con l'intento di valorizzare il libro come bene culturale fondamentale, questa prima edizione mira a richiamare l'attenzione della comunità sulla figura della libreria, considerata un presidio culturale d'importanza rilevante. Le adesioni per le librerie interessate a partecipare sono ancora aperte. Un format dinamico e aperto: Libridine si distingue per un approccio aperto e flessibile, dove ogni libreria potrà ideare e gestire i propri eventi in modo autonomo. Si prevedono letture, laboratori pratici, presentazioni di libri e dibattiti, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico variegato e di stimolare la curiosità nei confronti della lettura.