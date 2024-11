Ilfattoquotidiano.it - L’attivista iraniano Sanjari si è ucciso per aiutare 4 prigionieri politici. L’ultimo messaggio: “Moriamo per amore della vita”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Suicida per protesta.e giornalistaKianoosh, più volte arrestato e incarcerato nella Repubblica Islamica, si è tolto laa Teheran dopo aver annunciato nelle scorse ore via X che avrebbe compiuto il gesto estremo se quattro detenuti da lui indicati non fossero stati rilasciati. È quanto riferito da Iran International. In un ‘ultimatum’ sul popolare social network,ha chiesto per l’appunto il rilascio di “Fatemeh Sepehri, Nasrin Shakarami (madre dell’adolescente Nika, uccisa nelle proteste del 2022, ndr), Toomaj Salehi (un rapper, ndr) e Arsham Rezaei”, ovvero quattro. Con queste parole: “Se entro le 19 di oggi – scriveva – non verrà annunciato il loro rilascio sul sito webmagistratura, metterò fine alla miain segno di protesta contro la dittatura di Khamenei e i suoi complici”.