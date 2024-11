Impresaitaliana.net - Al seminario Unisob il ruolo degli enti locali nelle politiche e nei servizi sociali

Leggi su Impresaitaliana.net

Aldell’Università Suor Orsola Benincasa ha partecipato l’assessore Viscovo intervenuta sul: “Serve una fotografia reale del territorio per un welfare inclusivo”Napoli. Esperti, ricercatori e rappresentanti istituzionali hanno partecipato al“Ile nei” presso l’Università Suor Orsola Benincasa organizzato dalla professoressa Stefania Ferraro co-presidente del corso di laurea in Scienze delo sociale: diritti e inclusione.«Le tematiche affrontate in questo incontro sono di rilevante interesse per gli assiste, in generale, per tutti i nuovi profili professionali del lavoro sociale. È fondamentale formare operatori capaci di combinare una solida preparazione teorica con le competenze pratiche necessarie, in linea con le direttive internazionali della Global Definition of Social Work» ha detto la professoressa Ferraro che è presidente anche del Corso di Laurea Magistrale in Programmazione, amministrazione e gestione dellee dei