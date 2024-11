Donnapop.it - Tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli non mettere… Angelo Madonia! Il ballerino lancia una frecciatina alla giornalista

Leggi l'articolo completo su Donnapop.it

Le continue liti frasono spesso commentate da molti personaggi di spettacolo e nelle ultime ore ancheha voluto dire la sua: cosa è successo?Dall’inizio di questa edizione di Bndo con le Stelle, fra lae l’imprenditrice c’è sempre stata grande tensione; proprio di recente, poi, un duro scontro avvenuto nello studio di Milly Carlucci è arrivato poi in quello de La Vita in Diretta di Alberto Matano e sul portale di Davide Maggio.è stata difesa da personaggi famosi, in primis dal suo ex marito Paolo Bonolis e ancora da Rita DChiesa e – nelle ultime ore – dal suo attuale compagno, anche lui iconico volto di Bndo con le Stelle in qualità di maestro di ballo. Ma cosa ha detto?Tutto ha avuto inizio con l’ennesimo scontro fra l’ex moglie di Paolo Bonolis e, avvenuto proprio lo scorso 9 novembre in diretta dallo studio di Bndo con le Stelle.