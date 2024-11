Nba 2024 2025 | Cleveland corsara a Chicago Okc bene senza Holmgren

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Prosegue la regular season di Nba.passa ae mantiene l’imbattibilità. Buona la prima di Oklahoma. Super Wembanyama contro Sacramento e Brooklyna New Orleans. Quarta vittoria nelle ultime cinque per WashingtonRISULTATI E CLASSIFICHE(12-0) soffre in casa di(4-7), ma la riesce a spuntare 119-113 allo United Center. Sono 36 punti per Donovan Mitchell, che si carica sulle spalle i Cavs dopo non aver brillato nelle ultime uscite. Doppia doppia da 15 punti+11 rimbalzi per Evan Mobley e 17 punti con 5 assist per Darius Garland. 26 punti per Zach LaVine e i 20 a testa per Coby White e Nikola Vucevic non bastano ai Bulls per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sei. Oklahoma (9-2) vince in casa alla primaChet(out 2 mesi per frattura all’anca).