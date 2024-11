Metropolitanmagazine.it - Naike Rivelli rivela sul fidanzato: “Sono molto felice con lui, viviamo in campagna”

, nella vita della figlia di Ornella Muti c’è un nuovo uomo, uncon il quale l’attrice ha una storia da tempo, come ha svelato durante la sua partecipazione e Belve. Oggi vedremo la 50enne tra gli ospiti della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nel passato sentimentale dell’artista, la storia d’amore con Cristian Cetorelli: dalla loro unione arrivava il figlio Akash, per poi intraprendere una relazione con l’attore e doppiatore tedesco Manu Lubowski. I dueconvolati a nozze nel 2002, ma la storia si è interrotta pochi mesi dopo, con il divorzio arrivato nel 2008. Successivamente, arrivava la storia con Yari Carrisi conosciuto durante la partecipazione a Pechino Express:aveva abbandonato il docu-reality poichè scopriva di essere in dolce attesa, ma dopo poche settimane ebbe un aborto spontaneo.