Calciomercato.it - Mondiale per Club, sorteggio fissato: le possibili avversarie di Inter e Juventus

Nerazzurri e bianconeri in lizza per ildel, tutto quello che c’è da sapere suldel torneo che si svolgerà la prossima estateTra varie incertezze, discussioni, polemiche, con i dubbi legati agli stadi, alla presenza degli sponsor, alla copertura televisiva, intasando un calendario già pieno in maniera folle, ilpersembra comunque destinato a partire. Il nuovo torneo ideato dalla FIFA, che coinvolgerà ben 32 squadre tra cui, si svolgerà in estate e prenderà ben presto vita.per: ledi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il format ricalcherà quello delle ultime edizioni dei Mondiali di calcio. 32 squadre divise in otto gironi da quattro, con la disputa poi di ottavi di finale, quarti, semifinali e finale.