Kiev al centro delle tensioni internazionali: tra il sostegno dell'UE e le alleanze strategiche Russia-Cina

L’Alto rappresentante UE, Kallas, ribadisce l’impegno per la vittoria dell’Ucraina. Si intensificano gli attacchi russi in UcrainaDurante l’audizione alla commissione esteri del Parlamento Europeo, Kaja Kallas, candidata designata per la carica di Alto rappresentante, ha dichiarato che la vittoria dell’Ucraina è una priorità per l’Europa: “La situazione sul campo di battaglia è difficile, e per questo dobbiamo impegnarci ogni giorno con finanziamenti militari e aiuti umanitari, per tutto il tempo necessario”. La Kallas ha poi sottolineato l’importanza di un percorso chiaro per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, considerandolo cruciale per la sicurezza e i valori europei.Tragedia a Kryvyj Rih: madre e figli tra le vittime di un attacco missilisticoUn missile russo ha colpito Kryvyj Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, causando la morte di quattro persone, tra cui una madre e i suoi tre figli, uno dei quali aveva solo due mesi.