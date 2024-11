Lanotiziagiornale.it - “Il governo parla senza sapere, strumentalizzano gli scontri”: l’intervista al sindaco di Bologna Lepore

Matteo, classe 1980, esponente del Partito Democratico edidal 2021. Alcune decisioni assunte per la città metropolitana lo hanno portato al centro del dibattito nazionale, come nel caso del limite di velocità di 30 km orari in tutta la città che ha generato di fatto uno scontro frontale con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini., ancora una volta è proprio il vicepremier e leader della Lega Salvini a inasprire il clima utilizzando l’espressione “zecche rosse” in risposta al suo “camicie nere” a commento delle tensioni di questi giorni nella sua città. È una accentuazione dei toni figlia delle imminenti elezioni in Emilia Romagna, o c’è un reale problema di sicurezza e tenuta democratica?“Credo che in questa vicenda ci sia una strumentalizzazione politica evidente, ad una settimana dal voto.