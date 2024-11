Gaeta.it - Aumento dei fondi per la ricerca al Policlinico di Sant’Orsola: un segnale di rinnovamento

Facebook WhatsAppTwitter Nel 2023, l’IRCCSdidi Bologna ha registrato un notevole incremento dei finanziamenti dedicati allascientifica, con investimenti che sfiorano i 29,9 milioni di euro. Questo incremento del 63% rispetto all’anno precedente rappresenta un passo significativo verso il potenziamento dell’innovazione e delle capacità di cura in un contesto sanitario in continua evoluzione.Crescita e sviluppo dellaIl trend crescente di investimenti nel settore dellaavviato quattro anni fa, con l’accreditamento dell’ospedale come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di rilevanza nazionale, ha aperto nuove opportunità per ildi. Questo riconoscimento ha portato a una serie di iniziative significative, tra cui l’assunzione di nuovitori e il co-finanziamento di dottorati di, contribuendo a far crescere il numero dei professionisti dedicati allascientifica a circa 90 unità negli ultimi tre anni.