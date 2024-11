Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Mosca continua a bombardare: 5 morti a Mykolaiv, 1 a Zaporizhzhia. “Minaccia missilistica, allarme in tutto il paese”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Il consiglio elargito non sembra aver portato risultati. L’amministrazione Trump aveva lasciato trapelare sul Washington Post che il presidente eletto ha parlato giovedì con il presidente russo Vladimir Putin, consigliandogli di evitare un’escalation ine ricordandogli la consistente presenza militare statunitense in Europa. Mahato a. L’allerta antiaerea è scattata stanotte nella maggior parte del.“Attenzione, pericolo missilistico suil territorio dell’. Decollo di MiG-31K“, ha scritto su Telegram l’aeronautica. In precedenza i militari di Kiev avevano riferito sul decollo di otto bombardieri strategici russi Tu-95MS. Avevano inoltre avvertito che l’è stato lanciato per la presenza di aerei russi nello spazio aereo ucraino che hanno in seguito lanciato missili.