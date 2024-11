Ilfattoquotidiano.it - Ucraina esausta, Mosca avanza nel Donbass. Kiev: “I russi accumulano missili per l’inverno”

I soldaticontinuano adre nel, dove ormai sono sono rimasti i reparti più deboli dell’esercito di, tra l’altro stremati da una permanenza in prima linea che arriva fino a 25 giorni. E il risultato è un costante arretramento. L’, ormaidopo quasi tre anni di guerra, continua a subire gli attacchi di, che con raid da nord a sud, da Kharkiv a Mykolaiv, non rallenta l’offensiva e resta in costante superiorità di uomini e mezzi.Laa, secondo le autorità locali, sta anche provocando disastri ambientali, visti i danni provocati ad una diga sul fiume Vovcha dopo un raid. Con decine di villaggi a rischio di allagamento.è alle porte e persarà ancora più difficile, ma già ci si prepara al peggio. La valutazione è che le forze russe abbiano “immagazzinatonegli aeroporti in vista di attacchi massicci“.