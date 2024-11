Amica.it - Stasera in tv inizia l'ultima stagione di "L'amica geniale 4": dove vederlo, cast, trama, anticipazioni. Sicure di sapere tutto?

La storia è arrivata a compimento.in tv alle 21.30 su Rai 1il lungo addio a Lila e Lenù. Ovvero le protagoniste di L’4. L’di una delle serie più amate si intitola Storia della bambina perduta. Proprio come il romanzo che chiude la quadrilogia scritta da Elena Ferrante. L’elusiva scrittrice partenopea che non vuole rivelare la sua vera identità e che ha pubblicato tutti i suoi libri con Edizioni E/O.La serie è composta da 10 episodi, che verranno trasmessi nel corso di cinque prime serate da qui al 9 dicembre. Come sempre, anche su RaiPlay,sono disponibili la seconda e la terzain tvl’di “L’4”.