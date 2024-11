Iodonna.it - Secondo il 9° Report delle mense scolastiche di Foodinsider ai primi posti troviamo Sesto Fiorentino, Fano e Parma, mentre Milano si ferma al 25°. Il 44% dei menù migliora nella qualità ma aumentano i cibi processati e soprattutto i bambini che mangiano solo pasta in bianco e pane. I suggerimenti per un buon funzionamento

Un servizio che funziona ma che può e devere, in alcuni casi anche parecchio. Il 9°presentato dall’Osservatorio indipendente(che ne analizza circa un terzo) mostra che là dove ci si impegna per l’educazione alimentare dei, dove ci sono le cucine interne e dove il cibo è più sano, i risultati sono migliori. In generale il 44% dei, il 29,5% resta stabile e il 20% peggiora. Alimentazione corretta: dieci regole per mangiare sano X Leoffrono due milioni di pasti al giorno; per questo il loroè cruciale per ie per il settore agroalimentare.