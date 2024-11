Oasport.it - Presentazione del Giro d’Italia 2025 rimandata a gennaio! Le cause del ritardo e i possibili partecipanti

Ilè ancora avvolto nel mistero. Per scoprire come sarà la nuova edizione della Corsa Rosa bisognerà attendere ancora molte settimane, visto che ladel percorso dovrebbe avvenire solamente a. Un rinvio che era già stato programmato, anche per via di alcuni problemi riguardanti la Grande Partenza, che dovrebbe essere prevista in Albania.Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS” ladelsarà il 9e la Corsa Rosa sarà l’ultima grande corsa a tappe a svelare il proprio percorso. Il Tour de France, infatti, ha già alzato il sipario sulla prossima edizione ed il 19 dicembre lo farà anche la Vuelta a España. Una situazione decisamente paradossale per gli organizzatori del, visto che sarà anche il primo dei grandi giri ad essere disputato.