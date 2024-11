Lapresse.it - Omicidio Tramontano, udienza per Impagnatiello: oggi la requisitoria e la richiesta di condanna

È iniziata in questi minuti lanel processo a carico di Alessandro, il 31enne accusato dell’della compagna Giulia, incinta al settimo mese, avvenuto nella loro abitazione di Senago in via Novella la sera del 27 maggio 2023. Davanti alla Corte d’assise di Milano, presieduta dalla giudice Alessandra Bertoja, la pm Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mannella hanno preso la parola per ricostruire i quasi 6 mesi di fatti che, secondo la tesi accusatoria, hanno portato alla morte della giovane agente immobiliare di Sant’Antimo, uccisa con 37 coltellate, prima del tentativo di sbarazzarsi del corpo incendiandolo e di depistare le prime indagini nelle 76-92 ore successive alla morte.Giulia, le accuse aL’ex barman risponde delle accuse divolontario pluriaggravato per aver ucciso la convivente, con premeditazione, per motivi futili e abietti e per aver agito con crudeltà, di interruzione di gravidanza non volontaria e occultamento di cadavere con l’aggravante di averlo commesso per coprire l’