Gaeta.it - L’arte del brindisi: i vini spumanti di Col Vetoraz per le festività

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sorseggiare un bicchiere di spumante è un rituale che acquisisce un significato speciale durante le, un momento di condivisione con amici e familiari. Col, nota aziendacola di Valdobbiadene, propone tre etichette di spumante DOCG che catturano l’essenza di una terra prodiga di eccellenze. Ognuna di queste referenze è una celebrazione delle “coste,” le colline da cui provengono, ognuna con la sua personalità unica.Valdobbiadene DOCG Brut Coste di LevanteIl Valdobbiadene DOCG Brut Coste di Levante si distingue per la sua freschezza e il suo carattere secco. Proveniente da vigneti esposti a levante, questo spumante trae vantaggio da un microclima ideale che favorisce la maturazione delle uve Glera. Con un perlage fine e persistente, il Brut Coste di Levante si presenta con una spuma cremosa e un bouquet che unisce fiori come la rosa e l’acacia a frutti come la pesca bianca, la pera e la mela.