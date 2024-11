Ilrestodelcarlino.it - Elio Germano e il film su Berlinguer. L’attore in sala: "Non è stato facile"

Fragoroso l’applauso che ha accolto Andrea Segre ed, regista e protagonista di ’- La grande ambizione’ , ieri sera al termine della proiezione al cinema Rosebud. Unastra piena, sold out già da giorni. "Questoper noi come una lunga passeggiata in montagna – ha confidato Andrea Segre. – Ci è cotanta fatica ma al tempo stesso ci ha procurato tanta felicità e soddisfazione. Da tanto avevo in mente di realizzare unsu Enricoe da subito di affidare il ruolo a. Aspettavo il momento giusto per farlo, tra molte difficoltà, ed è arrivato. Importante èper me ripercorrere un tratto della vita di questo uomo e di un momento in cui la collettività e la solidarietà erano le fondamenta della società e della politica". Ilracconta la vita pubblica e privata di Enrico(1922-1984) dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso alla Festa nazionale dell’Unità di Genova del 1978.