Bergamonews.it - Atalanta, contro una buona Udinese è emersa la tua forza: ora la pausa, poi il Parma

Gewiss Stadium. L’supera anche l’ostacolocontinuando la corsa in campionato. Partita molto difficile anche e soprattutto per i meriti di un ottimo avversario che si è presentato al Gewiss con l’obiettivo di vincere il match.Durante il primo tempo, la squadra friulana ha dimostrato tutto il suo valore, imbrigliando le nostre manovre e rendendosi pericolosa in diverse occasioni. I nerazzurri hanno di sovente subito il pressing e la fisicità dei bianconeri, sbagliando anche moti passaggi.Anche sfortunati anche i nostri che hanno perso dopo poco Djimsiti riadattando il modulo di gioco. Il primo tempo sembra scemare e invece l’passa approfittando delle condizioni fisiche di Zappacosta che non segue il suo avversario Kamara, nessuno chiude ed il missile è imprendibile per Carnesecchi.