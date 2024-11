Napolipiu.com - “Adani allenatore della Roma”: la bomba di mercato che scuote il web

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

Un insider ha lanciato un’indiscrezione clamorosa sulla panchina giallorossa dopo l’esonero di Juric Laè nel caos. La sconfitta contro il Bologna è costata la panchina a Ivan Juric, esonerato con un comunicato ufficiale che ha aperto ufficialmente la caccia al successore.“Abbiamo voluto subito emettere un comunicato ufficiale”, ha dichiarato il DS Florent Ghisolfi ai microfoni di DAZN. “Ora è il momento di ragionare con calma, per prendere le decisioni migliori”. Parole che confermano come la società giallorossa stia valutando attentamente il profilo giusto per la panchina.Se i nomi di Roberto Mancini e Massimiliano Allegri sembravano i più accreditati, un’indiscrezione social ha scosso l’ambientenista. Un insider diha infatti rivelato su X uno scenario a sorpresa: “Laha due opzioni per sostituire Juric: Andrea Pirlo o Danielesono i favoriti”.